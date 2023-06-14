Все стороны янтарной кислоты: почему это вещество незаменимо на огороде

Янтарная кислота - незаменимый компонент на огороде. Использовать его можно в самых разных операциях. В каких именно?

Обработать семена перед посевами

У обработанных таким способом семян возрастает всхожесть, растения активнее развиваются и реже болеют. Для этого 40 мл 1%-ной янтарной кислоты надо разбавить в 1 л воды. Замочить семена перед посевом на сутки, затем немного просушить и высевать в грунт.

Обработка черенков

Такая мера стимулирует корнеобразование. Для этого черенки надо погрузить нижним срезом в 0,01–0,02%-ный раствор янтарной кислоты и выдержать перед посадкой в течение 10–15 часов.

Замачивание корней многолетников

Обработка многолетников янтарной кислотой перед пересадкой и делением способствует появлению новых корешков и их лучшей приживаемости. Для обработки надо использовать 0,02%-ный раствор на протяжении 2–3 (до 5) часов.

Корни растений выдержать в растворе, при этом листву можно немного смочить либо опрыскать. Жесткие листья можно просто протереть смоченным в растворе ватным тампоном.

Стимуляция роста

Такую методику используют для активации развития молодых побегов у растений. Раствор должен быть слабо концентрированный, а процедура - проводиться до или после цветения. Нужно опрыскать культуры 0,01%-ным раствором янтарной кислоты весной - это повысит их устойчивость к заморозкам.

Осенью также можно опрыскать растения янтарной кислотой, чтобы снизить риск их загнивания от избыточной влажности. Для осеннего опрыскивания надо применить более крепкий раствор.