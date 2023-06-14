Актер Михаил Ефремов хотел бы пойти добровольцем в зону СВО

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов изъявил желание отправиться в зону СВО. Об этом сообщил его хороший друг и коллега Иван Охлобыстин.

Охлобыстин сказал, что Ефремов просился на фронт, но ему было отказано. Это связано в первую очередь с состоянием его здоровья, которое оставляет желать лучшего.

Иван Охлобыстин считает Михаила Ефремова хорошим человеком, и сочувствует ему. Существует вероятность, что актер сможет выйти на свободу по УДО в 2024 году.