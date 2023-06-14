Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма Флэш вместе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес пришла на премьеру фильма Флэш в компании своего мужа Бена Аффлека. Пара выглядела очень гармоничной и счастливой на красной ковровой дорожке.
Так Джей Ло решила поддержать своего супруга. Бен Аффлек сыграл во Флэше одну из главных ролей: Бэтмена. Но, что интересно, в этом фильме появится еще один Бэтмен, которого сыграл Майкл Китон.
Главную же роль Флэша в фильме исполнил Эзра Миллер. Актер известен своими скандальными выходками, но это не помешало премьере состояться.
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