Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма Флэш вместе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес пришла на премьеру фильма Флэш в компании своего мужа Бена Аффлека. Пара выглядела очень гармоничной и счастливой на красной ковровой дорожке.

Так Джей Ло решила поддержать своего супруга. Бен Аффлек сыграл во Флэше одну из главных ролей: Бэтмена. Но, что интересно, в этом фильме появится еще один Бэтмен, которого сыграл Майкл Китон.

Главную же роль Флэша в фильме исполнил Эзра Миллер. Актер известен своими скандальными выходками, но это не помешало премьере состояться.