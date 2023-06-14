Садовод-эскперт перечислил основные правила выращивания вишни на дачном участке

Высаживают вишневые саженцы осенью либо весной. Для южных регионов рекомендуется осенняя посадка.
Так растения успеют набраться сил до холодного периода, а ранней весной они не пострадают от резкого потепления.
Если вы проживаете в средней полосе, тогда лучше перенести посадку на весну. Выбирайте подходящую почву, торфяная, тяжелая глинистая и глубоко песчаная не подойдут.
Она должна быть плодородной, рыхлой, хорошо впитывающей влагу. Очень хорошие варианты: суглинок или супесчаные почвы.
Вишни хорошо себя чувствуют на солнечных местах, которые хорошо ограждены от ветров и сквозняков.
Когда дерево начинает плодоносить, надо вносить подкормки. Каждый раз по весне кормим вишни удобрениями, содержащими азот, лучше органикой.
Осенью удобряем калийно-фосфорными составами. Во время весеннего окучивания не забываем добавить 500 г порошка из яичной скорлупы.
Это нужно для формирования косточек в ягодах.
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