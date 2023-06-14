Садовод-эскперт перечислил основные правила выращивания вишни на дачном участке

20:26 2023-06-14

Эта вкуснейшая и полезнейшая ягода - любимое лакомство многих дачников, поэтому они с удовольствием разводят вишневые деревья в своих садах. Как это делать правильно, рассказал эксперт, новичкам на заметку.

Высаживают вишневые саженцы осенью либо весной. Для южных регионов рекомендуется осенняя посадка.

Так растения успеют набраться сил до холодного периода, а ранней весной они не пострадают от резкого потепления.

Если вы проживаете в средней полосе, тогда лучше перенести посадку на весну. Выбирайте подходящую почву, торфяная, тяжелая глинистая и глубоко песчаная не подойдут.

Она должна быть плодородной, рыхлой, хорошо впитывающей влагу. Очень хорошие варианты: суглинок или супесчаные почвы.

Вишни хорошо себя чувствуют на солнечных местах, которые хорошо ограждены от ветров и сквозняков.

Когда дерево начинает плодоносить, надо вносить подкормки. Каждый раз по весне кормим вишни удобрениями, содержащими азот, лучше органикой.

Осенью удобряем калийно-фосфорными составами. Во время весеннего окучивания не забываем добавить 500 г порошка из яичной скорлупы.

Это нужно для формирования косточек в ягодах.

Показать следующие комментарии
Фото