Чем подкормить клубнику во время плодоношения, чтобы ягоды выросли крупными и сладкими

Для этого нужны специальные подкормки. Одна из них применяется прямо во время плодоношения.
В этот период нельзя использовать химикаты, подходят только натуральные удобрения. Опытные садоводы поливают клубнику настоем крапивы.
Для этого емкость заполняют зеленой, только что сорванной крапивой и заливают водой, а потом настаивают 3 дня.
Полученным составом нужно полить клубнику под корень. Настой восполнит недостаток полезных веществ в почве и обеспечит отличный урожай.
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