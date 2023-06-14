Чем подкормить клубнику во время плодоношения, чтобы ягоды выросли крупными и сладкими

Для этого нужны специальные подкормки. Одна из них применяется прямо во время плодоношения.

В этот период нельзя использовать химикаты, подходят только натуральные удобрения. Опытные садоводы поливают клубнику настоем крапивы.

Для этого емкость заполняют зеленой, только что сорванной крапивой и заливают водой, а потом настаивают 3 дня.

Полученным составом нужно полить клубнику под корень. Настой восполнит недостаток полезных веществ в почве и обеспечит отличный урожай.