Дачники назвали средство от тли, которое срабатывает моментально

22:09 2023-06-14

Тля лишает растения возможности нормально развиваться и приносить хороший урожай, высасывая из них все соки.

Справиться с вредителем можно с помощью простого средства, состоящего всего из одного копеечного ингредиента.

Необходимо взять 50 г стружки хозяйственного мыла и развести в 10 л воды. Этим раствором нужно опрыскать кустарники, деревья и другие растения, которые облюбовала тля.

Следует проконтролировать, чтобы состав попадал на все части растений, иначе некоторым вредителям удастся выжить.

Принцип действия мыльного раствора заключается в том, что он покрывает тлю пленкой, через которую не проникает кислород. 

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