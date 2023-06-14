Дачники назвали средство от тли, которое срабатывает моментально

Справиться с вредителем можно с помощью простого средства, состоящего всего из одного копеечного ингредиента.
Необходимо взять 50 г стружки хозяйственного мыла и развести в 10 л воды. Этим раствором нужно опрыскать кустарники, деревья и другие растения, которые облюбовала тля.
Следует проконтролировать, чтобы состав попадал на все части растений, иначе некоторым вредителям удастся выжить.
Принцип действия мыльного раствора заключается в том, что он покрывает тлю пленкой, через которую не проникает кислород.
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