Дачники назвали средство от тли, которое срабатывает моментально

Справиться с вредителем можно с помощью простого средства, состоящего всего из одного копеечного ингредиента.

Необходимо взять 50 г стружки хозяйственного мыла и развести в 10 л воды. Этим раствором нужно опрыскать кустарники, деревья и другие растения, которые облюбовала тля.

Следует проконтролировать, чтобы состав попадал на все части растений, иначе некоторым вредителям удастся выжить.

Принцип действия мыльного раствора заключается в том, что он покрывает тлю пленкой, через которую не проникает кислород.