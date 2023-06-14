Дачники рассказали, как бороться со слизнями и улитками на грядках с помощью корок арбуза и дыни

22:26 2023-06-14

Корки арбуза и дыни не стоит выбрасывать в мусорное ведро. Они могут пригодиться для борьбы со слизнями и улитками в огороде.

Эти моллюски активно поедают клубни картофеля, листья капусты и других огородных культур, лишая дачников урожая.

Иногда улитки и слизни переносят опасные для растений заболевания, что также не способствует нормальному росту культур.

Чтобы избавиться от вредителей, нужно разложить корки арбуза или дыни в междурядьях в вечернее время.

Сладкий сок привлечет улиток и слизней, а дачнику останется просто собрать приманки вместе с вредителями утром и уничтожить их.

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