Бывалый цветовод объяснил, почему не получается выращивать дома цветы из сада

Эта идея не самая лучшая, скорее всего из нее ничего не выйдет. Ведь садовым и комнатным растениям нужны совершенно разные условия. Разбираемся вместе с экспертом.
В доме освещение слабее, чем на открытом воздухе, это первый важный момент.
Обеспечить в комнатных условиях несколько часов прямого солнца или яркого непрямого освещения каждый день может оказаться непосильной задачей.
А для некоторых садовых растений это важнейшее условия для жизни.
Растения в доме выращиваются в контейнерах или горшках, места там гораздо меньше, чем на открытой клумбе.
Это плохо скажется на развитии многих садовых растений. Они будут чахнуть, плохо цвести, болеть.
Температурные условия в саду и в помещении тоже сильно различаются. В квартире они стабильные и регулируемые.
На улице температура колеблется, бывают перепады, особенно в ночное время. Некоторым цветам из сада нужны особые температурные условия, которые сложно создать дома.
То же самое можно сказать и о влажности воздуха.
Садовые цветы на улице опыляются насекомыми, в доме это организовать невозможно. Опылять комнатные растения нужно вручную, чтобы могли появиться плоды и семена.
При выращивании цветов дома нужно правильно оборудовать горшки, они нуждаются в специальных дренажных отверстиях, позволяющих избежать избыточного увлажнения.
Полив садовых растений осуществляется в других условиях.
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