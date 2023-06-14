Бывалый цветовод объяснил, почему не получается выращивать дома цветы из сада

Эта идея не самая лучшая, скорее всего из нее ничего не выйдет. Ведь садовым и комнатным растениям нужны совершенно разные условия. Разбираемся вместе с экспертом.

В доме освещение слабее, чем на открытом воздухе, это первый важный момент.

Обеспечить в комнатных условиях несколько часов прямого солнца или яркого непрямого освещения каждый день может оказаться непосильной задачей.

А для некоторых садовых растений это важнейшее условия для жизни.

Растения в доме выращиваются в контейнерах или горшках, места там гораздо меньше, чем на открытой клумбе.

Это плохо скажется на развитии многих садовых растений. Они будут чахнуть, плохо цвести, болеть.

Температурные условия в саду и в помещении тоже сильно различаются. В квартире они стабильные и регулируемые.

На улице температура колеблется, бывают перепады, особенно в ночное время. Некоторым цветам из сада нужны особые температурные условия, которые сложно создать дома.

То же самое можно сказать и о влажности воздуха.

Садовые цветы на улице опыляются насекомыми, в доме это организовать невозможно. Опылять комнатные растения нужно вручную, чтобы могли появиться плоды и семена.

При выращивании цветов дома нужно правильно оборудовать горшки, они нуждаются в специальных дренажных отверстиях, позволяющих избежать избыточного увлажнения.

Полив садовых растений осуществляется в других условиях.