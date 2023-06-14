Цветоводы рассказали, зачем поливают розы водкой

Опытные цветоводы используют различные средства, чтобы добиться пышного и продолжительного цветения роз.
Одно из самых необычных средств, которое используется для этой цели – водка. Она оказывает на цветы неожиданное действие.
Спиртной напиток стимулирует рост и цветение, а также предотвращает многие заболевания, к которым склонны розы.
Для обработки нужно приготовить состав из 1 л воды, 1 ст.л. натертого мыла и у стакана водки. Этим раствором опрыскивают кусты.
Для полива кустов роз применяется другое средство. Для его приготовления нужно развести в ведре воды бутылку водки и хорошо перемешать.
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