Цветоводы рассказали, зачем поливают розы водкой

Опытные цветоводы используют различные средства, чтобы добиться пышного и продолжительного цветения роз.

Одно из самых необычных средств, которое используется для этой цели – водка. Она оказывает на цветы неожиданное действие.

Спиртной напиток стимулирует рост и цветение, а также предотвращает многие заболевания, к которым склонны розы.

Для обработки нужно приготовить состав из 1 л воды, 1 ст.л. натертого мыла и у стакана водки. Этим раствором опрыскивают кусты.

Для полива кустов роз применяется другое средство. Для его приготовления нужно развести в ведре воды бутылку водки и хорошо перемешать.