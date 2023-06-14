Дачники объяснили, когда подкормка яичной скорлупой вредит растениям

23:06 2023-06-14

Многие дачники использую яичную скорлупу для подкормки огородных растений. Но польза будет только в том случае, если собрать оболочки яиц правильно.

Собранную яичную скорлупу обязательно нужно тщательно промыть и хорошо просушить, прежде чем складывать ее на хранение.

Если этого не сделать, на скорлупе могут остаться бактерии, которые нанесут вред огородным растениям.

Скорлупу нельзя хранить в целлофановом пакете. Чтобы материал не прел, лучше использовать упаковку из бумаги.

В огороде можно использовать далеко не любую скорлупу. Оболочки пасхальных яиц, окрашенные искусственными красителями, для этой цели не подходят.

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