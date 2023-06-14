В Швеции отменили чемпионат Европы по сексу из-за плохой организации

Порномодель Сельва Лапьедра, которая должна была представить Испанию, рассказала изданию El Plural, почему соревнования не состоялись.

По ее словам, чемпионат не начался вовремя из-за многочисленных технических накладок: зависающих камер, неработающего сайта.

Также отсутствовали заявленные судьи. Подписчики, которые заплатили деньги за просмотр мероприятия, были в ярости.

Вдобавок произошел скандал, когда одна из участниц пожаловалась организатору Драгану Братичу, владельцев сети стриптиз-клубов в Швеции.

Дело чуть не закончилось дракой, и после этого все участники уехали из шведского Гетеборга, где должен был пройти чемпионат.