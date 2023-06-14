В Швеции отменили чемпионат Европы по сексу из-за плохой организации

23:15 2023-06-14

В Швеции отменен чемпионат Европы по сексу, который должен был начаться 8 июня. Причиной послужили проблемы с организацией мероприятия.

Порномодель Сельва Лапьедра, которая должна была представить Испанию, рассказала изданию El Plural, почему соревнования не состоялись.

По ее словам, чемпионат не начался вовремя из-за многочисленных технических накладок: зависающих камер, неработающего сайта.

Также отсутствовали заявленные судьи. Подписчики, которые заплатили деньги за просмотр мероприятия, были в ярости. 

Вдобавок произошел скандал, когда одна из участниц пожаловалась организатору Драгану Братичу, владельцев сети стриптиз-клубов в Швеции. 

Дело чуть не закончилось дракой, и после этого все участники уехали из шведского Гетеборга, где должен был пройти чемпионат.