Дачный эксперт объяснил, почем опасно использовать кофейную гущу на участке

Частицы кофе могут оказаться опасными для собаки, если попадут в ее организм в большом количестве.

Кофейная гуща может оказывать положительное влияние на огородные растения, однако она вредна для рассады.

При наличии кофе в почве рост рассады может прекратиться, поэтому гущу можно использовать только на значительном расстоянии.

Кофейный жмых оказывает антибактериальное действие, уничтожая полезные бактерии в почве. Это делает землю уязвимой к болезням и размножению вредителей.