Дачный эксперт объяснил, почем опасно использовать кофейную гущу на участке

23:20 2023-06-14

Некоторые дачники используют кофейную гущу в качестве огородного удобрения. Но это чревато неприятными последствиями.

Частицы кофе могут оказаться опасными для собаки, если попадут в ее организм в большом количестве.

Кофейная гуща может оказывать положительное влияние на огородные растения, однако она вредна для рассады.

При наличии кофе в почве рост рассады может прекратиться, поэтому гущу можно использовать только на значительном расстоянии.

Кофейный жмых оказывает антибактериальное действие, уничтожая полезные бактерии в почве. Это делает землю уязвимой к болезням и размножению вредителей.

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