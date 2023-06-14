Дачный эксперт объяснил, почем опасно использовать кофейную гущу на участке

Частицы кофе могут оказаться опасными для собаки, если попадут в ее организм в большом количестве.
Кофейная гуща может оказывать положительное влияние на огородные растения, однако она вредна для рассады.
При наличии кофе в почве рост рассады может прекратиться, поэтому гущу можно использовать только на значительном расстоянии.
Кофейный жмых оказывает антибактериальное действие, уничтожая полезные бактерии в почве. Это делает землю уязвимой к болезням и размножению вредителей.
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