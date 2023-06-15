Из остатков зубной пасты получается эффективный раствор от вредителей на огороде

Многие люди просто выбрасывают тюбики с остатками зубной пасты. Между тем опытны огородники знают, что этого делать не нужно.
Из зубной пасты можно приготовить средство, которое эффективно борется с различными вредными насекомыми на участке.
Для приготовления раствора всего 50 г зубной пасты нужно растворить в ведре чистой воды и хорошенько размешать. Затем средству необходимо дать настояться в течение 2-х часов.
После чего оно переливается в пульверизатор и им обрызгиваются все пораженные насекомыми растения. Такая обработка особенно помогает при борьбе с капустной белянкой.
Также этот раствор эффективен против муравьев, тли и других опасных насекомых. Делать опрыскивания настоем на основе зубной пасты необходимо весной и в первые недели июня.
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