Из остатков зубной пасты получается эффективный раствор от вредителей на огороде

Многие люди просто выбрасывают тюбики с остатками зубной пасты. Между тем опытны огородники знают, что этого делать не нужно.

Из зубной пасты можно приготовить средство, которое эффективно борется с различными вредными насекомыми на участке.

Для приготовления раствора всего 50 г зубной пасты нужно растворить в ведре чистой воды и хорошенько размешать. Затем средству необходимо дать настояться в течение 2-х часов.

После чего оно переливается в пульверизатор и им обрызгиваются все пораженные насекомыми растения. Такая обработка особенно помогает при борьбе с капустной белянкой.

Также этот раствор эффективен против муравьев, тли и других опасных насекомых. Делать опрыскивания настоем на основе зубной пасты необходимо весной и в первые недели июня.