Дачники объяснили, чем может быть опасно мульчирование

Слишком толстый слой мульчи задержит в земле слишком много влаги. Это приведет к образованию гнили, особенно в дождливую погоду.
Свежие опилки могут спровоцировать дефицит азота, а это негативно отразится и на росте огородных культур, и на урожае.
Мульча в виде соломы создает риск распространения улиток, слизней и прочих вредителей. В толстом слое материала они находят себе прекрасное укрытие.
При мульчировании слишком близко к стеблям растений создается препятствие для нормальной циркуляции воздуха, и растения не получают кислород в достаточном количестве.
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