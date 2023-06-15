Дачники объяснили, чем может быть опасно мульчирование

Слишком толстый слой мульчи задержит в земле слишком много влаги. Это приведет к образованию гнили, особенно в дождливую погоду.

Свежие опилки могут спровоцировать дефицит азота, а это негативно отразится и на росте огородных культур, и на урожае.

Мульча в виде соломы создает риск распространения улиток, слизней и прочих вредителей. В толстом слое материала они находят себе прекрасное укрытие.

При мульчировании слишком близко к стеблям растений создается препятствие для нормальной циркуляции воздуха, и растения не получают кислород в достаточном количестве.