Чтобы клубника выросла сладкой, в период плодоношения ее нужно правильно подкормить

Зачастую клубника вырастает кислой и не очень крупной, даже если во время цветения и начала формирования ягод под нее были внесены все необходимые удобрения.

Это связано с тем, что многие садоводы не подкармливают клубнику в момент ее плодоношения. Именно в этот момент культуре нужны дополнительные микроэлементы и полезные соединения.

Когда клубника активно плодоносит, необходимо покармливать ее натуральными удобрениями. Одно из них - настой на основе крапивы.

Он восполняет дефицит полезных веществ в земле и не вредит клубничным кустам и плодам. Для его приготовления нужно полностью заполнить крапивой какую-то емкость и до краев залить ее водой.

Средство должно настаиваться трое суток, после чего клубничные кустики поливаются под корень. Под каждый куст клубники необходимо вылить по одному литру крапивного настоя.