Дачники рассказали, когда нужно окучивать картофель, чтобы увеличить урожай

01:41 2023-06-15

При выращивании картофеля обязательно проводится окучивание. Без него качество почвы снижается, а количество сорняков увеличивается.

Но эту процедуру необходимо проводить вовремя, чтобы она принесла пользу, а не вред. Перед окучиванием землю нужно увлажнить.

Самый подходящий момент для окучивания картофеля наступает, когда растение достигнет 10 см в высоту.

Лучше всего окучивать грядки после дождя. Но если долго стоит сухая погода, придется предварительно провести полив.

После окучивания количество стволов вырастет, а значит, и урожай будет значительно больше.

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