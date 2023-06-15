Дачники рассказали, когда нужно окучивать картофель, чтобы увеличить урожай

Но эту процедуру необходимо проводить вовремя, чтобы она принесла пользу, а не вред. Перед окучиванием землю нужно увлажнить.

Самый подходящий момент для окучивания картофеля наступает, когда растение достигнет 10 см в высоту.

Лучше всего окучивать грядки после дождя. Но если долго стоит сухая погода, придется предварительно провести полив.

После окучивания количество стволов вырастет, а значит, и урожай будет значительно больше.