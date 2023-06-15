От неприятных запахов в квартире можно избавиться несколькими способами

В доме могут присутствовать разные неприятные запахи, которые отрицательно сказываются на комфорте и даже вредят здоровью. Это могут быть ароматы сырости, грибка, табака, канализации и другие.

Самый простой способ справиться с такими запахами - частое проветривание помещений. Но иногда этого бывает недостаточно.

Различные загрязнения в доме (на стенах, полу, мебели, текстиле, засорения в трубах) способствуют появлению "въевшихся" неприятных запахов.

Чтобы от них избавиться, нужно отмыть загрязнения с помощью специальных ароматизированных средств или соды, а также прочистить трубы и канализацию.

Для ароматизации воздуха используются аромалампы, свечи, освежители и диффузоры. Но они эффективны только после тщательной уборки помещений. Лучше использовать ароматизаторы на основе натуральных, а не химических компонентов.

Можно пользоваться и народными средствами. Например, разложить по дому нарезанную цедру цитрусовых фруктов, расставить по комнатам банки с кофейными зернами, подвесить на теплые батареи хлопковые мешочки с травами либо пряностями.

Хорошо нейтрализует неприятные запахи уксус. Его нужно смешать с водой в равных пропорциях и распылить по дому из пульверизатора.