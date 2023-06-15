Курорты Чехии разоряются из-за отсутствия российских туристов

По его словам, граждане России тратили во время посещения страны более 3500 чешских крон в день, а местные туристы – по 700 крон.

В период пандемии и после нее в 2019-2022 годах количество туристов в Чехии сократилось до менее чем 300 тысяч.

При этом численность гостей из России упала с 61 тысячи до нескольких тысяч человек. Это стало причиной серьезных убытков чешских курортов.

Хергерт убежден, что российские туристы уже не вернутся в Чехию, поэтому стране следует попытаться компенсировать их отсутствие за счет гостей из Казахстана, Азербайджана и с Ближнего Востока.