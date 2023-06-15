Дачники рассказали, когда нужно отказаться от полива моркови, чтобы не потерять урожай

В период вегетации моркови есть 2 недели, в которые полив растению категорически противопоказан.

Это время, когда на поверхности почвы появляются первые ростки. Единственное исключение – очень жаркая и засушливая погода.

Но полив должен отсутствовать не более 15 дней. После этого морковь снова нужно поливать регулярно.

За время отсутствия полива корни моркови будут активно расти, поскольку им придется добывать влагу из глубины.