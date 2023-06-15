Нужно ли обрывать усы огурцов: дачники опровергли распространенные мифы

На самом деле это миф. Удаление усов огурцов никак не повлияет ни на их рост, ни на количество плодов.
Однако в обрыве усов у огурцов все же есть смысл. Это помогает освободить место на грядке, чтобы было проще поливать растения и собирать урожай.
Другое дело, что усы нужно не обрывать полностью, а отрезать так, чтобы на стебле остался небольшой пенек.
А если посадить огурцы рядом с сеткой, усы можно не обрывать. Кстати, если оставить их на месте, со временем они высохнут сами.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__