Полив перца влияет на качество и количество урожая

Перцы сверхчувствительно относятся к поливу. Если сделать это неправильно, то можно загубить растение.

А если правильно - можно ждать от него обильного и вкусного урожая.

Главная ошибка - полив перца холодной водой. Из-за него урожай получается очень низкокачественным.

Оптимально использовать для полива этой капризной культуры воду, настоянную в бочке и согретую на солнце.

Также очень важна частота полива перцев. Это нужно делать не реже одного раза в десять дней, а при жаркой погоде без дождей - еще чаще, по мере подсыхания грунта.

При появлении первых плодов растение поливается два раза в неделю.