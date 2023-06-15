Полив перца влияет на качество и количество урожая

Перцы сверхчувствительно относятся к поливу. Если сделать это неправильно, то можно загубить растение.
А если правильно - можно ждать от него обильного и вкусного урожая.
Главная ошибка - полив перца холодной водой. Из-за него урожай получается очень низкокачественным.
Оптимально использовать для полива этой капризной культуры воду, настоянную в бочке и согретую на солнце.
Также очень важна частота полива перцев. Это нужно делать не реже одного раза в десять дней, а при жаркой погоде без дождей - еще чаще, по мере подсыхания грунта.
При появлении первых плодов растение поливается два раза в неделю.
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