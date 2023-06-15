АвтоВАЗ продемонстрировал новую модель - кроссовер Lada X-Cross 5

07:38 2023-06-15

По сообщению ТАСС, в ходе Петербургского международного экономического форума АвтоВАЗ представил новую модель. Это Кроссовер Lada X-Cross 5.

Автомобиль является модифицированной версией китайского FAW Bestune T77.

Новинка оснащена бензиновым турбомотором на 1,5 литра, ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Какой будет цена модели, пока неизвестно.

Сборка будет происходить на предприятии "Lada Санкт-Петербург", ранее работавшем под началом компании Nissan.

Производственный процесс запустят в самое ближайшее время. К концу года планируется выпустить до 10 тысяч автомобилей.

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