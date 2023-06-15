Женщины Швейцарии массово бастуют под лозунгом «Зарплата, время, уважение»

В протестах участвуют сотни женщин и девушек. Женское население Швейцарии каждый год 14 июня традиционно проводит подобные акции.

В этот день в 1981 году в государстве была принята конституционная поправка о равных правах мужчин и женщин, включая права на оплату труда.

Прошло 10 лет, и тысячи женщин организовали первую забастовку, где требовали соблюдения названных изменений в законном порядке.

В этом году швейцарки настаивают на бесплатных абортах, принятии мер по борьбе с сексуальным и гендерным насилием.

Также женщины выступили с требованиями об увеличении декретного отпуска до года для обоих родителей.