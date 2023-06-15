Директор «Лаборатории Касперского» предупредил о фишинговых атаках с применением ChatGPT

По мнению Кулашовой, ИИ несет в себе не только много пользы, но и немалую угрозу, если попадет в руки мошенников.

Так, ChatGPT в России уже используется для составления фишинговых рассылок, которые ИИ делает более грамотно, в такой форме, которая внушает еще большее доверие.

Кулашова уверена, что ИИ может быть сориентирован на целевой фишинг для атаки на организации.

При этом директор "Лаборатории Касперского" добавила, что пока проведение сложной атаки с использование нейросети - это дорогостоящий процесс.