Против тли, медяниц и клещей: народные средства спасут сад от вредителей и сохранят весь урожай

Обработка сада от вредителей и болезней - процесс практически перманентный. Но, если до периода цветения и плодоношения можно применять химические препараты, то во время созревания ягод, яблок или груш по понятной причине к таким мерам прибегать не хочется.

Ставку, как правило, дачники стараются делать на народные, безопасные средства. Какие из них наиболее эффективны?

Настой табака

Такой раствор отлично помогает от тли и медяниц. Чтобы его приготовить, нужно 200 гр. табака залить 10 л воды, настоять 2 суток. Затем разбавить снова - в соотношении 1:5. Перед использованием добавить немного натертого хозяйственного мыла - для лучшего прилипания.

Настой картофельной ботвы

Помогает от тли и плодовых клещей. Около 2 кг сухой массы (или 1 кг сухой) надо залить 10 л воды, настоять 5 часов, процедить.

Настой луковой шелухи и чеснока

Его используют против тли, медяниц, плодовых клещей. Около 200 гр. шелухи надо залить 10 л воды, настоять примерно 5 часов, процедить. Еще более эффективно использование чеснока: 200 гр. измельченных зубчиков на 10 л воды.

Перед опрыскиванием оба состава надо разбавить водой в соотношении 1:10, добавить жидкое мыло. Все процедуры надо проводить в сухую погоду, вечером или утром.