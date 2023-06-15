Кому зола вредит на огороде: если одним растениям такое удобрение дает пользу, другим вредит

Зола - отличный источник питания растений. Она содержит калий, кальций, фосфор, железо, магний. Улучшает стурктуру почвы и помогает бороться с плесенью, грибками и вредителями. Однако есть культуры, которым такая подкормка способна навредить. Каким именно и почему?

В этом перечне - редис, который любит среднекислые рыхлые почвы. Если планируются посадки такой культуры, то оптимально рассыпать золу на участке за год до этого - под культуру-предшественника.

Такой же грунт предпочитает и щавель. Ему зола противопоказана так же, как и посадка в землю со слабощелочной средой. При таких условиях растение будет плохо развиваться и не даст хороших семян.

Не любит золу и морковь. При "ударе" микро- и макроэлементами, которые в изобилии имеются в золе, корнеплод вырастает корявым, разветвленным, мелким.

Арбуз тоже будет против такого питания. Ему нужна почва рН 6-7,5. Если грунт защелочить, ягода будет страдать от нехватки железа, марганца, фосфора, меди, бора, цинка.

Это приведет к перебоям с поставкой влаги, невозможности одновременного поступления натрия и кальция, которые нужны для развития культуры, а также другим проблемам.