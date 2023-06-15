Терапия от фитофторы: эффективные методы из народа способны решить проблему

Против фитофторы можно использовать самые разные меры защиты. Но лучше всего применить безвредные - нехимические. Какие растворы самые эффективные?

С использованием молока

100 мл нежирного молока долить водой до 1 л. Капнуть туда же каплю йода. Опрыскать растения утром или вечером: йодный раствор уничтожит микробы и ускорит созревание плодов.

С помощью соли

Как только появятся первые признаки фитофторы, необходимо обработать томаты 10%-м раствором соли. На плодах и листьях появится защитная пленка, и она не даст спорам болезни ни шанса.

С использованием чеснока

250-300 гр. измельченного чеснока надо залить 3 л воды, настоять 5 суток, затем опять развести - из расчета 50 мл на 10 л воды. Добавить полстакана натертого хозяйственного мыла. После того, как образуются плоды на второй кисти, такие опрыскивания надо проводить один раз в две недели.

С применением гриба-трутовика

100 гр. подсушенного, измельченного гриба-трутовика надо залить 1 л кипятка. Остудить и процедить через марлю. Опрыскивать при первых признаках болезни, через пару недель процедуру повторить.