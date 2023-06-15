Никола Тесла: ученый, который мог стать миллиардером

28-летний сербский новатор Никола Тесла иммигрировал из Парижа в Америку в 1884 году. На руках у него было рекомендательное письмо к одному из самых известных бизнесменов Америки - Томасу Эдисону.

Свою первую работу в США он получил в Edison General Electric, где зарабатывал 18 долларов в неделю. Два гения начинали с партнерства, пока не превратились в соперников, что привело к электрической революции в мире.

Творение Теслы принесло ему славу и доверие, он был настолько процветающим, что его доходы за использование переменного тока составили миллионы долларов. Ученый мог легко стать первым миллиардером, если бы был таким же хорошим экономистом.

Томас Эдисон предложил премию в размере 50 0000 долларов, побудив Николу усовершенствовать действие постоянного тока, в чем он триумфально преуспел в течение двух месяцев. Однако Эдисон отказался выплачивать ему премию, но выделил прибавку в размере 10 долларов. Тесла после этого уволился.

В 1887 году Тесла основал свою компанию Tesla Electric Company, где представил собственное изобретение - переменный ток. Оно оказалось в тысячу раз лучше постоянного тока как по эффективности, так и по стоимости.

Вскоре компания Westinghouse Electric & Manufacturing Compan предложила ученому крупное соглашение о лицензировании его технологии. 1888 год стал годом, когда Джордж Вестингауз и Тесла согласились лицензировать патент, оценив его в 60 000 долларов.

Джордж предложил ему зарплату в размере 2000 долларов в месяц за работу в Westinghouse, что по сегодняшним меркам составляет около 1,4 миллиона долларов.

Эдисон, наблюдая за состоянием Теслы, не мог оставаться спокойным, поэтому начал порочить систему переменного тока, распространяя слухи о том, что система небезопасна.

Westinghouse тем временем столкнулся с большими финансовыми трудностями. В итоге в 1907 году, после двадцатилетней электрической войны с Эдисоном, компания Westinghouse задолжала 10 миллионов долларов. Джордж попросил Теслу снизить размер роялти, чтобы спасти компанию от банкротства.

Тесла разорвал первоначальный контракт, что означало, что он отказался от своих авторских отчислений и расторг контракт. Он был благодарен Джорджу за то, что тот поверил в него, когда никто другой не верил.

Этот героический поступок Теслы спас компанию, взамен он получил единовременную выплату в размере 216 000 долларов за разрешение постоянно использовать свои патенты на переменный ток.

Если бы Тесла думал умом, а не сердцем, он не умер бы без гроша в кармане. Разрыв этого контракта в какой-то степени лишил его удачи и здравомыслия. Ученый умер в возрасте 87 лет, одинокий и без гроша в кармане.

Но его до сих пор помнят и будут помнить всегда - благодаря системе переменного тока Николы Теслы, которая позволила людям получить достаточное количество электроэнергии.