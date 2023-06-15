Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС

Днём 15 июня пресс-служба Международного агентства по атомной энергетике сообщила, что генеральный директор ведомства Рафаэль Гросси прибыл с официальным визитом на Запорожскую атомную станцию. Также с Гросси прибыла новая делегация МАГАТЭ для ротации персонала организации на объекте.

Накануне стало известно, что Рафаэль Гросси перенёс поездку на Запорожскую АЭС из соображений личной безопасности, однако представитель "Росэнергоатома" Ренат Карчаа выразил уверенность в том, что гендиректор МАГАТЭ посетит ЗАЭС сегодня.