15 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков дал интервью журналистам информационного агентства ТАСС, где публично заявил, что не менее двадцати государств сообщили о своих планах по присоединению к блоку БРИКС вслед за Египтом, который недавно подал официальную заявку на членство в организации.

По мнению Рябкова, возросший ажиотаж вокруг БРИКС среди прочих стран свидетельствует о росте мирового влияния данной структуры, отвоевавшей новые выгодные геополитические позиции после того, как коллективный Запад усилил санкционное давление на Россию.