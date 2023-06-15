В конце 18 века мир моды захватил определённый цвет платья

Казалось бы, ничего необычного, если не считать тот факт из чего делали эти платья, а точнее каким способом получали такой цвет ткани.

Смешение калия и мышьяка в растворе медного купороса, как раз и давал такой оттенок, который считался цветом роскоши и богатства.

Люди надевавшие такие платья частенько получали отравления, жуткие мигрени и даже струпья на кожном покрове.

Если не дай бог в таком наряде вспотеешь, то вместе с частицами пота, обратно в организм всасывалась отрава, которая распространялась уже внутри организма.

Также стоит отметить, что «парижской зеленью» красили не только платья. Из этой отравы делали различные украшения, детские игрушки, а некоторое, особо зажиточные люди, красили стены и полы в своих домах.

Позднее стали появляться другие модные цвета, например, коралловый. Но как вы уже догадались, в производстве не смогли отказаться от ядовитых ингредиентов.

Стали использовать анилиновые красители.Помимо здоровья вред наносился и внешнему виду искушённых модниц.

Из-за большой концентрации нитробензола кожа приобретала темно-серый оттенок, а губы становились синюшными.