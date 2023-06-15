Гурцкая находится в тяжелейшем состоянии после кончины своего супруга Кучеренко

На церемонии прощания с любимым мужем Петром Кучеренко Диана Гурцкая еле держалась на ногах. После горя, постигшего ее, исполнительница не дает никаких интервью и не появляется на публике.

По всей видимости, близкие увезли певицу в родную Абхазию во избежание излишнего внимания общественности к ней и ее семье.

По информации издания "?Дней", знаменитость находится в состоянии глубокой депрессии. Она не отвечает на звонки друзей и даже не встает с постели.

Напомним, что скончался замминистра науки и высшего образования 20 мая, когда возвращался с рабочей поездки на Кубу. Экстренно посаженный самолет и помощь медиков не смогли спасти возлюбленного Гурцкой.