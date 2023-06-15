Дачники рассказали, чем нельзя подкармливать лук в июне

Но для каждого периода вегетации растения существуют свои подкормки. Ошибка может стоить потери урожая.
В июне луку не нужны подкормки, содержащие азот. Их вносят только весной, чтобы растение лучше наращивало зеленую массу.
В случае использования комплексных удобрений следует выбирать те из них, в который содержится как можно меньше азота.
А вот калий луку необходим именно в июне. Это вещество отвечает за устойчивость растения к жаре и длительность хранения после сбора урожая.
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