Дачники рассказали, чем нельзя подкармливать лук в июне

Но для каждого периода вегетации растения существуют свои подкормки. Ошибка может стоить потери урожая.

В июне луку не нужны подкормки, содержащие азот. Их вносят только весной, чтобы растение лучше наращивало зеленую массу.

В случае использования комплексных удобрений следует выбирать те из них, в который содержится как можно меньше азота.

А вот калий луку необходим именно в июне. Это вещество отвечает за устойчивость растения к жаре и длительность хранения после сбора урожая.