Что делать, чтобы чеснок не уходил в стрелки: советы опытных дачников

Для этого необходимо вовремя сажать чеснок, не делать этого слишком рано, когда земля еще не прогрелась.

Важно правильно подбирать материал для мульчирования. Лучше всего для этой цели подходит агроволокно.

Можно использовать для мульчирования опилки, а для нейтрального грунта – еще еловый лапник.

Необходимо следить за глубиной посадки чеснока. Зубчики нужно сажать на глубину 6-7 см в чернозем или глинистую почву и до 10 см – в супесчаный грунт.