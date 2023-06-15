Удобрение из луковой шелухи поможет вырастить большой урожай хрустящих огурцов

Использование такой подкормки восполняет дефицит железа, кальция и калия, предотвращает атаки вредителей и болезни растений.

Если у огурцов начинают желтеть листья, нужно злить гость луковой шелухи 10 л воды, прокипятить 5 минут, остудить и добавить 10 л воды, а потом полить этим составом растения.

Для приготовления средства от паутинного клеща можно настоять луковую шелуху в воде и обработать растения 3 раза с перерывом в 5 дней.