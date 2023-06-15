Зачем капусте валерьянка: какие уникальные рецепты спасают культуру от вредителей и укрепляют ее здоровье

Чтобы капуста выросла здоровой и крепкой, можно использовать такое испытанное временем средство, как валериана. Для этого пузырек валерианы объемом в 30 мл развести в 3 л воды. Добавить туда же 1 ст.л. жидкого мыла.

Опрыскать капусту, и блошки, гусеницы и иные вредители не помешает ей расти и набираться сил. Спустя 3 недели после этой процедуры надо обработать капусту раствором нашатырного спирта: пузырек в 40 мл вылить в 5-литровую емкость. Добавить 2 ст.л. жидкого мыла и опрыскать.

Чтобы отпугнуть от кочанов бабочек белянок и капустных совок, дачники со стажем советуют использовать отвары полыни либо листьев томатов. 3-4 кг зеленой массы надо залить 10 л воды, кипятить полчаса на небольшом огне.

Потом процедить, разбавить водой (в соотношении 1:3), влить 50 мл жидкого мыла и опрыскать культуру.

Поможет защитить растущие кочаны и раствор на основе соли (1 ст.л.) и молотого жгучего перца (1 ч.л.). Развести это количество сыпучих в 10 л воды и опрыскать капусту. Гусеницы после такого душа выползут сами, их останется только собрать и уничтожить.