Садоводы рассказали, чем подкормить грушу летом для роскошного урожая

Многие дачники предпочитают использовать органику, например, настой крапивы или древесной золы.
Но по-настоящему богатый урожай можно получить только с помощью минеральных удобрений, подобранных по сезону.
В начале лета дереву нужны азотные подкормки, а в конце июня - начале июля требуются калий и фосфор.
Калийные удобрения вносятся во время роста завязей, от них зависят сладость и сочность плодов. В июне дерево также можно подкармливать раствором коровяка.
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