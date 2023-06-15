Садоводы рассказали, чем подкормить грушу летом для роскошного урожая

Многие дачники предпочитают использовать органику, например, настой крапивы или древесной золы.

Но по-настоящему богатый урожай можно получить только с помощью минеральных удобрений, подобранных по сезону.

В начале лета дереву нужны азотные подкормки, а в конце июня - начале июля требуются калий и фосфор.

Калийные удобрения вносятся во время роста завязей, от них зависят сладость и сочность плодов. В июне дерево также можно подкармливать раствором коровяка.