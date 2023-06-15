Летняя жара: как поливать огород в период июньской засухи

Если грядки открытого грунта, поливать их лучше во второй половине дня. Для салата и укропа почва должна быть увлажненной на 15 см в глубину, для огурца, перцев и томатов - 35-40 см, картофеля, капусты и корнеплодов - 40-45 см.

Сразу после полива желательно (особенно на тяжелых глинистых почвах) борозды и лунки присыпать перегноем либо сухой землей, а на другой день подрыхлить.

Даже в теплице поливать растения надо исключительно теплой водой. Огурцы это застрахует от корневой гнили, томаты - от растрескивания плодов.

При этом огурцы следует поливать во второй половине дня, а томаты, перцы и баклажаны - в первой, и только под корень.

После полива теплицу надо проветривать минимум 3 часа, иначе стопроцентная влажность в сочетании с высокой либо низкой температурой может вызвать ряд заболеваний культур.