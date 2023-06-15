Садоводы напомнили, что превращает компост в яд вместо удобрения

Существует компонент, который при добавлении в компостную яму или кучу превращает ее содержимое в яд, а заодно привлекает вредителей.

Это старый хлеб, который становится прекрасной приманкой не только для насекомых, но и для грызунов.

Бросая хлеб в компост, легко привлечь на свой участок крыс и мышей, муравьев и землероек.

Когда хлеб покрывается плесенью, создаются условия для развития грибка. Впоследствии это приводит к заболеваниям растений.