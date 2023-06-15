Лук-великан: какие секреты помогут укрупнить его до максимума, обеспечив суперурожай

Как вырастить лук, головки которого в диаметре достигают около 10 см, к тому же здорового и отлично хранящегося вплоть до будущего сезона?

Опытные земледельцы рассказали, что им помогает добиваться такого результата. Прежде всего, они советуют сажать лук в малоудобренную, рыхлую землю.

Грядку мульчировать перегноем. А в воду для полива добавлять нашатырный спирт (раствор готовить из 2 ст.л. спирта на 10 л воды). Такое средство, кроме всего прочего, отлично защищает от луковой мухи.

Кроме того, нужно присыпать грядки с луком золой. А еще - 5-6 раз в сезон полить культуру раствором поваренной соли (раствор готовить из 2 ст.л. соли на 10 л воды).

Один раз в десять дней надо также подкамливать овощ настоем конского навоза. Готовить его надо из расчета 1 л навоза на 10 л воды. Под каждое растение пролить поллитра раствора.