Как правильно удалять стрелки чеснока: многие дачники делают ошибки

Приступать к удалению чесночных стрелок необходимо, как только они начнут выдвигаться и закручиваться.

Одной рукой нужно держать стебель, другой как можно ниже захватывать стрелку растения.

Эту часть следует аккуратно, но достаточно сильно потянуть вверх. Если слышен легкий щелчок, и цветонос остается в руках, значит, все было сделано правильно.

Не стоит выкручивать и обламывать стрелки. После этого они вырастут снова, а в раны попадет инфекция, которая может погубить растение.