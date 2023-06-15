Дачники назвали подкормку для выращивания крупного и сладкого гороха

Именно в это время очень важно регулярно поливать горох, иначе он пожелтеет, стручки вырастут мелкими.
В июне растение нуждается в азоте. Хорошим удобрением станет настой коровяка. Его нужно смешать с водой 1:1.
Раствор настаивают в тепле 3-5 дней, затем разбавляют в соотношении по 10 л воды на каждый литр настоя.
Важно помнить, что применять азотные удобрения нужно, когда горох еще не вырос и не начал желтеть.
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