Дачники назвали подкормку для выращивания крупного и сладкого гороха

Именно в это время очень важно регулярно поливать горох, иначе он пожелтеет, стручки вырастут мелкими.

В июне растение нуждается в азоте. Хорошим удобрением станет настой коровяка. Его нужно смешать с водой 1:1.

Раствор настаивают в тепле 3-5 дней, затем разбавляют в соотношении по 10 л воды на каждый литр настоя.

Важно помнить, что применять азотные удобрения нужно, когда горох еще не вырос и не начал желтеть.