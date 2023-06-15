Огородники рассказали, от какого удобрения вырастают крупные головки лука

Для получения такого урожая можно использовать древесную золу. Ее разводят водой и используют раствор для полива растений.

Подойдут любые несгоревшие остатки натуральных материалов, но в золе не должно быть крупных кусков.

Еще один вариант – марганцовка, которая тоже помогает вырастить крупные головки репчатого лука.

На ведро воды потребуется несколько частичек марганцовки, цвет жидкости должен лишь слегка измениться.