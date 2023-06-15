Огородники рассказали, от какого удобрения вырастают крупные головки лука

18:39 2023-06-15

Вырастить крупные головки лука помогают разнообразные подкормки, в том числе на основе органики.

Для получения такого урожая можно использовать древесную золу. Ее разводят водой и используют раствор для полива растений.

Подойдут любые несгоревшие остатки натуральных материалов, но в золе не должно быть крупных кусков.

Еще один вариант – марганцовка, которая тоже помогает вырастить крупные головки репчатого лука.

На ведро воды потребуется несколько частичек марганцовки, цвет жидкости должен лишь слегка измениться.

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