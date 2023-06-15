Садоводы объяснили, как не дать салату уйти в стрелку

Стрелки на салате начинают расти в неблагоприятных условиях. Это могут быть повреждение корней, редкий полив в сухую погоду.

Избежать преждевременного появления стрелок помогает регулярный полив, особенно в периоды жары.

Салату нужно много света, поэтому сажать его нужно на хорошо освещенной части дачного участка.

Важную роль играет кислотность почвы. Если она слишком высокая или низкая, салат выпустит стрелки.