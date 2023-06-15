Садоводы объяснили, как не дать салату уйти в стрелку

19:06 2023-06-15

Салат уходит в стрелку перед цветением. Но выращивают растение ради листьев, поэтому стрелкования желательно не допускать.

Стрелки на салате начинают расти в неблагоприятных условиях. Это могут быть повреждение корней, редкий полив в сухую погоду.

Избежать преждевременного появления стрелок помогает регулярный полив, особенно в периоды жары.

Салату нужно много света, поэтому сажать его нужно на хорошо освещенной части дачного участка. 

Важную роль играет кислотность почвы. Если она слишком высокая или низкая, салат выпустит стрелки.

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