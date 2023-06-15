Печать на кружках как эффективный рекламный инструмент, приобретает второе дыхание и пользуется все большим спросом

Если рассуждать с рекламной точки зрения, то печать логотипов на кружках помогает увеличить узнаваемость определенного бренда.

Кроме того, на фоне этого повышается авторитет компании, поэтому эту процедуру можно назвать эффективным рекламным инструментом.

Брендированная и удобная посуда пригодится в любой обстановке, в том числе дома и на работе.

Получив такой подарок, человек получит массу положительных эмоций и будет в дальнейшем обращать внимание на товар компании, который преподнес сувенир.

Причины популярности печати на чашках:

Долговечность и яркость напечатанной картинки;

Доступная цена, быстрое производство и простой макет;

Максимальный эффект во время эксплуатации брендированных кружек в промо-акциях;

Отличная возможность подарить креативный презент близкому человеку, знакомому или коллеге по работе.