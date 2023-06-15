Опытные дачники раскрыли секреты выращивания крупной и сладкой ежевики

Для начала важно правильно выбрать место посадки: возле постройки или забора, хорошо освещенные солнцем.

Но во время созревания ягод кусты необходимо слегка притенять. Некоторым сортам требуются опоры для веток.

Весной, сразу после схода снега, выполняется обрезка ежевики. Это нужно сделать до того, как проклюнутся почки.

Осенью обрезка проводится после сбора урожая. В качестве подкормки можно использовать перепревший навоз, компост или минеральные удобрения.