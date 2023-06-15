Как вырастить голубику на своем участке: дачники раскрыли секреты

19:55 2023-06-15

Голубика имеет одну интересную особенность – в корнях ее растения живет симбиотический гриб.

Без него растение не может развиваться, поскольку не способна сама усваивать воду и питательные вещества.

Для выращивания растения необходима рыхлая торфяная почва повышенной кислотности. Потребуется также достаточное пространство.

Одно из главных условий – не допускать пересыхания земли. Лучше всего замульчировать почву корой, хвоей или агроволокном.

Необходимо правильно выбрать сорт растения в питомнике. Специалисты рекомендуют обратить внимание на «БлюКроп» и «Дюк».

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