Как вырастить голубику на своем участке: дачники раскрыли секреты

Без него растение не может развиваться, поскольку не способна сама усваивать воду и питательные вещества.

Для выращивания растения необходима рыхлая торфяная почва повышенной кислотности. Потребуется также достаточное пространство.

Одно из главных условий – не допускать пересыхания земли. Лучше всего замульчировать почву корой, хвоей или агроволокном.

Необходимо правильно выбрать сорт растения в питомнике. Специалисты рекомендуют обратить внимание на «БлюКроп» и «Дюк».