Дачники рассказали, что лучше посадить рядом с клубникой

Лучше всего посадить рядом с клубничными грядками чеснок. Он защитит ягодные кусты от вредителей.

Предотвратить появление слизней, которые могут навредить клубнике, помогает шалфей. Его можно сажать прямо на грядке.

Хорошим сочетанием будут клубника и петрушка. Посаженные рядом, оба растения дадут хороший урожай.

Рядом с клубникой можно выращивать салат и шпинат, рядом возможна посадка пионов и настурций, которые улучшат вкус ягод.