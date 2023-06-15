Дачники рассказали, что лучше посадить рядом с клубникой

Лучше всего посадить рядом с клубничными грядками чеснок. Он защитит ягодные кусты от вредителей.
Предотвратить появление слизней, которые могут навредить клубнике, помогает шалфей. Его можно сажать прямо на грядке.
Хорошим сочетанием будут клубника и петрушка. Посаженные рядом, оба растения дадут хороший урожай.
Рядом с клубникой можно выращивать салат и шпинат, рядом возможна посадка пионов и настурций, которые улучшат вкус ягод.
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