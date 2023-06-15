Daily Mail: король Норвегии Харальд V упал во время встречи с королевой Дании Маргрете II

Норвежский король вместе с супругой Соней прибыл в Данию с официальным двухдневным визитом 15 июня.

С королевского корабля, причалившего в Копенгагене, они направились во дворец Амалиенборг, где была запланирована их встреча с королевой Дании Маргрете II.

Поднимаясь по лестнице, выстланной красной ковровой дорожкой, Харальд V споткнулся и упал, оказавшись на коленях перед 83-летней Маргрете II.

Король не смог стать самостоятельно, ему потребовалась помощь сотрудников дворца. Харальд V уже несколько лет передвигается только на костылях.