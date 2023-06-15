Дачники назвали способ избавиться от луковой мухи на весь сезон

Это обычные березовые опилки, оставшиеся после заготовки дров или выполнения других дачных работ.

Опилки нужно замочить в воде, а через сутки добавить в смесь 50 мл березового дегтя. Состав готов к использованию.

Раскладывать такое средство по грядкам нужно в то время, когда на сирени появляются бутоны. Именно в это время начинается лет луковой мухи.

Если березовых опилок под рукой не оказалось, можно использовать хвойные. Но тогда придется замочить их в воде с добавлением мочевины.